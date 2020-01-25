Yusuf Namoğlu'nun acı günü - Son Dakika
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Yusuf Namoğlu'nun acı günü

6 saat önce

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun vefat eden ağabeyi Nizamettin Namoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun vefat eden ağabeyi Nizamettin Namoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanlarından Yusuf Namoğlu'nun ağabeyi Nizamettin Namoğlu vefat etti. Nizamettin Namoğlu için Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumun naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yusuf Namoğlu'nu bu acı gününde akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Yusuf Namoğlu, Zincirlikuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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