Yusuf yazıcı: böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum (tekrar)
41 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
'nın Moldova
'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı
, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları
11.09.2019 - Haber Kodu : 190911008
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor Deniz Türüç'ün frikik öncesi ettiği dua kameralara yansıdı!