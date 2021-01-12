Yusuf Yazıcı, Fransa'da aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi
12.01.2021 17:02
Bu sezon Lille'de attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettiren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'de aralık ayının en iyi futbolcuları arasında yer aldı. Yazıcı ayın en iyisi seçilmesi halinde ödül alacak.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından aralık ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenecek. Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından oylamayı paylaşarak destek istedi.
YUSUF, İÇİN OY İSTEDİLER
Lille takımı, Twitter hesabından ödüle aday gösterilmesi nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı tebrik ederek taraftarlardan milli futbolcu için oy kullanmaya davet etti.
Son Dakika Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi