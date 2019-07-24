Son Dakika Haberleri: Yusufeli'nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor
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Yusufeli'nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor

40 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ilçe sakinlerinin güvenliği için profesyonel dağcılar eşliğinde ilçeyi çevreleyen ve sorun teşkil eden kayalıklar çelik ağlarla örülüyor.

Yusufeli'nde kayalıklar profesyonel dağcılarla çelik ağlarla örülüyor, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ilçe sakinlerinin güvenliği için profesyonel dağcılar eşliğinde ilçeyi çevreleyen ve sorun teşkil eden kayalıklar çelik ağlarla örülüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Ersis caddesi üzerinde bulunan yamaçtan gelen taş ve kaya parçalarına karşı ilçe belediyesi profesyonel dağcılar eşliğinde bölgede çelik ağ çalışması başlattı. Özellikle yağmurlu havalarda bölgedeki kayalıklardan dökülen taş ve kaya parçaları vatandaşlar için büyük tehlike içeriyor. Yusufeli belediyesi profesyonel dağcılar eşliğinde bölgede bulunan kayalıkları önce kontrollü bir şekilde temizledi daha sonra çelik ağlarla ördü.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptıkları çalışma ile ilgili bilgiler vererek "Uzun zamandır düşündüğümüz bir çalışmayı tamamlayıp, o bölge için özellikle yağmurlu günlerde oluşan sıkıntıyı gidermiş olduk. Bir yandan Yusufeli'nin geleceği için çalışırken, diğer taraftan da ilçemizin var olan sıkıntılarını en aza indirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ARTVİN
Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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