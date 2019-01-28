Yuvaya Dönüş Filminin "Özel Yüzü" Beyzanur Mete!

Geçtiğimiz yaz 3 sinema filmiyle (Üç Harfliler Beddua, Bal – Kaymak, Bende Kal) vizyonda olan genç oyuncu Beyzanur Mete, Hakan Kurşun'un yönettiği "Yuvaya Dönüş" sinema filmi için, filmin destek sponsorlarından THY'nın "özel yüzü" olarak bir hostesi canlandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Mood Ödüllerinde aldığı 'Gelecek Vadeden Kadın Oyuncu' ödülü ve rol aldığı dizisi "Diriliş Ertuğrul" için "Altın 61 Karadeniz Ödülleri'ne aynı kadroda yer aldığı Hülya Darcan ve Nurettin Sönmez'le ödül almaya giden Beyzanur Mete, aynı hafta iki ödülü birden kucakladı.

Sonrasında Hakan Kurşun'un yönettiği "Yuvaya Dönüş" filminde oynamak için Kapadokya'ya uçtu.

İran – Irak Savaşı sırasında 215 Japon'un Türkiye'ye getirilişini anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Türk Hava Yollarının sponsorluk desteği verdiği filmde önce yönetmen Kurşun ile 'oyuncu koçu' olarak görüşme yapan yetenekli oyuncu, daha sonra filmin kadrosuna THY'nın seçtiği 'Özel Yüz' olarak hostes karakteri ile dahil oldu.

Birbirinden farklı rollerle beyaz perdede boy gösteren Beyzanur Mete'yi bu sefer yine bambaşka bir rolde izleyeceğiz.

THY'nın film için seçilen 'Özel Yüz'ü olarak filme dahil olan genç oyuncu 'Yuvaya Dönüş" bu süreç ve aldığı ödülle ilgili şunları söyledi; "Geçtiğimiz yaz benim için şanslı bir dönem oldu. 3 filmde rol almam ve Diriliş Ertuğrul gibi başarılı bir projenin içinde devam edişimle birlikte ardından gelen ödül beni çok mutlu etti. Sinema filmlerinin ikisinde başrol kadın oyuncusu olmak ötesinde 'Gelecek Vadeden Kadın Oyuncu' ödülünü almak benim için cok anlamlı. İnsanın motivasyonunu daha da arttırıyor. Zaten isimi cok severek yapıyorum. Çalışıyorum ve emek harcıyorum. Bunun karşılığında da böyle ödüllerle taçlandırılmak onur verici. "Yuvaya dönüş" filmi sürprizli ilerledi benim adıma. Çünkü ben aslında filmde 'Oyuncu Koçluğu' yapmak için yönetmen Hakan Kurşun ile görüşmüştüm. Sonra kendimi filmin kadrosunda buldum. Türk Hava Yollarının destek sponsoru olduğu filmde 1985'te Savaş sırasında Türkiye'den Tahran'a inen uçağın hostesini canlandırıyorum. İnsanların yüreğine dokunacak ve ağlatacak bir film olacak eminim."

'Yuvaya Dönüş' filminin Kapadokya çekimlerinin ardından İstanbul'a Diriliş Ertuğrul setine dönen Beyzanur Mete, "Yeni yıl şans getirir umarım." diyor.