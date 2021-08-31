Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezindeki ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçelerinde, sınıflarda, tuvaletlerinde ve koridorlarda dezenfeksiyon işlemleri yapılmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinin başından bu yana dezenfeksiyon işlemine devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş,"Menteşe Belediyesi olarak okullarımızın düzenli olarak bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizliği işlemlerini yapıyorduk. Pandemi sürecinin başından bu yana da düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yaptık. 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak olan 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı öncesinde de geleceğimiz olan çocuklarımızın daha temiz ve güvenli okullarda öğrenim görmesi için ilçe merkezimizdeki ve kırsaldaki okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Çocuklarımız aldıkları eğitimle aydınlık yarınlarımızın mimarları olacaklar.Onların sağlıklı ve steril ortamlarda eğitim alması bizim de sorumluluğumuzdur. Bu nedenle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.