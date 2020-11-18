Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya - Son Dakika

Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya

18.11.2020 09:54

- Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya OMÜ'lü bilim adamlarının çevre dostu buluşu otomotiv sektörüne kazandırılıyor Bu cihaz yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor "5.

- Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya

OMÜ'lü bilim adamlarının çevre dostu buluşu otomotiv sektörüne kazandırılıyor

Bu cihaz yüzde 10 yakıt tasarrufu sağlıyor

SAMSUN - "5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı"nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerine altın madalya kazandıran "Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül" adlı buluşla; çevre dostu, yerli ve milli bir ürünün otomotiv sektörüne kazandırılması hedefleniyor.

OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Prof. Dr. Hakan Özcan, ve Sinop Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz'un, içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtlar üzerine yaptığı çalışmalar sonunda geliştirdiği buluştan üretilen ürünün, Türk ekonomisine ve çevreye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Geliştirilen ürün hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz, "Cihazımız yakıt ekonomisi sağlamak amaçlı bir ürün. Egzoz emisyonlarının azaltılmasına yönelik yapılmış bir araştırma. Şu an elde ettiğimiz sonuçlar dahilinde yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan bir cihaz. Ayrıca yanmayı iyileştirdiği için çevreye zararlı olan karbon monoksit ve hidrokarbon emisyonlarını azaltan bir cihaz. Burada yüzde 10 yakıt ekonomisi basit olarak bakıldığı zaman aynı yakıtla 100 kilometre yerine 110 kilometre gitmeniz demek. 10 kilometre bedava gidebilmeniz demek. Biz araştırmalarımızı benzin yakıtı üzerine yaptık. İlerleyen çalışmalarımızda diğer yakıt türleri ile ilgili çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Ürünün araçların tasarımlarına göre farklı bölgelere monte edilebileceği belirten Dr. Öğr. Üyesi Kapusuz, "Şu an için cihazımız 40 santimetreye 10 santimetre ölçülerinde. Deneylerimizi gerçekleştirmek için ürettiğimiz bir prototiptir. Fabrika şartlarında bu ölçüler çok küçük boyutlara indirgenecek. İçten yanmalı motor kullanan araçların yakıt sistemi üzerine monte edilebilir. Burada tasarım ve kullanım şartları aracın tasarımına bağlı olarak değiştirebilir" diye konuştu.

Fotokatalitik nedir?

Organik malzemelere ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen, bir kere kullanıldığında uzunca bir süre etkinliğini koruyabilen ve ışık enerjisini kullanarak kimyasal bir reaksiyon oluşturan, nanoteknolojik ve fotokimyasal yüzey kaplama ürünüdür.

Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya
Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya
Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya
Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Altın Madalya, İstanbul, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlayan cihaza altın madalya - Son Dakika


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