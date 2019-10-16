Yüzde 50 gümrük vergisi ABD'ye çelik ihracatını iyice azaltır

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, benzer senaryonun daha önce yaşandığını, ABD'ye çelik ihracatında gümrük vergisinin 2018 yılı Ağustos ayında yüzde 50'ye çıktığını, 2019 yılı Mayıs ayında gümrük vergisinin yüzde 25'e düşmesine karşın ABD'ye çelik ihracatının 2017 yılındaki 2.4 milyon ton seviyelerinden yaklaşık 450 bin ton seviyelerine gerilediğini kaydetti.

Türk çeliğinin ABD'ye ihracatında gümrük vergisinin tekrar yüzde 25'ten, yüzde 50'ye çıkması halinde ABD'ye ihracatın çok azalacağına dikkati çeken Ertan, "Hali hazırda Meksika ve Brezilya'dan ABD'ye çelik ithalatında gümrük vergisi yok. Bu ülkelere sağlanan vergi avantajlarından dolayı zorlanmaya başlamıştık. Gümrük vergisinin artması ihracat yapma olasılığımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

TÜRKIYE'NIN DEMIR-ÇELIK ÜRETIMI YÜZDE 11 DÜŞTÜ

Türkiye'nin demir-çelik üretiminin 2018 yılında 38.2 milyon ton olduğu bilgisini veren Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek neden Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük vergisi artışı olmamakla birlikte Türkiye'nin demir-çelik üretimi yüzde 11 düşüş göstererek 34 milyon ton seviyelerine geriledi. Bu süreçte Amerika'daki çelik üretimi ise yüzde 6 arttı. Trump öncesinde ABD'de üretim yapamayan çelik tesisleri üretim yapmaya, üretim yapan mevcut tesislerde kapasite arttırmaya başladı. Çelik ve kömür üreticilerin Trump Yönetimi üzerinde yürüttüğü lobi çalışmaları sonuç verirken, Amerikan halkı çelik ihtiyacını yüzde 80 daha pahalı giderir hale geldi. Amerika'da nihai tüketiciler, ithalatın kısıtlanmasından dolayı mağdur durumda. Amerikalılar, Türk çeliğine diğer ülkelerle aynı oranlarda gümrük vergisiyle veya gümrük vergisiz erişmek istiyor."

ABD'nin Türk çeliğine gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarma ihtimalini bir olasılık olarak gördüklerini anlatan Ertan, "Gümrük vergisi arttığı takdirde, ABD'nin stratejik olarak nitelendirdiği demir-çelik ürünleri dışında ihracat şansımız çok azalıyor. Türk çeliğini alternatif pazarlarda satma konusunda sektör olarak oldukça yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

ABD'YE ÇELIK IHRACATI YÜZDE 71 DÜŞTÜ

Türkiye, 2018 yılının Ocak – Eylül döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ne 737 milyon dolarlık demir-çelik ürünleri ihraç etmişken, 2019 yılının aynı döneminde 210 milyon dolarlık ihracat rakamında kaldı. ABD'ye demir-çelik ihracatı yüzde 71 gerileme gösterdi. Türkiye'nin ABD'ye demir-çelik ihracatı 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde ise; 995 milyon dolara ulaşmıştı.