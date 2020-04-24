Yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

AFYONKARAHİSAR - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında belirlediği 21 ilden biri olan Afyonkarahisar'da üretimin devamlılığı için yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği ve kuru fasulye tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Proje ile Afyonkarahisar'da hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerde rekoltenin arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kentteki üreticilere toprakla buluşturmak üzere 2 bin 500 kilogram ayçiçeği ve 30 bin kilogram kuru fasulye tohumunun yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katkılı olarak dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu ürünlerin yetiştirilmesinde artış bekliyoruz

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yaptığı açıklamada, projenin 21 ilde uygulandığını ve bu iller arasında Afyonkarahisar'ın da olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da 30 bin kilogram kuru fasulye tohumu ve 2 bin 500 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıttıklarını ifade eden Müdür Acar şöyle devam etti:

"Bu dağıtılan tohumlar sayesinde yaklaşık 2 bin dekarlık bir alanda kuru fasulye ve 5 bin dekarlık bir alanda yağlık ayçiçeği üretimine ekstra katkı sağlamış olduk. Bu sayede yazlık dönemde ekilen arazilerimizi daha iyi değerlendirmiş olduk ve dağıtılan tohumlarla da çiftçilerimizi yağlık ayçiçeği ve kuru fasulye üretimine yönlendirmiş olduk. İlerleyen yıllarda bu ürünlerde artışların olmasını bekliyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz tohumların yüzde 75'ini bakanlığımız karşıladı kalan yüzde 25'ini ise çiftçilerimiz kendi karşıladı. Dolayısıyla ucuza tohum teminini sağlamış olduk. Bunun Afyonkarahisar için güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

Bakanlığımıza teşekkür ediyorum

Desteklerden faydalanan Anıtkaya Köy Muhtarı İdris Metiner ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği tohum desteklerinden memnun olduklarını ifade ederek: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bize ay çiçeği tohumu verdiler. Biz de Anıtkaya Muhtarlığı olarak köylümüze dağıttık. Ben de tohum alarak kendim ekimini yaptım" dedi.

Üretime devam edeceğiz

Çiftçi Selahattin Eser de, üretime devam edeceklerinin altını çizerek, bakanlık yetkililerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.