Yüzen Adalar Buzla Kaplandı

27.01.2026 21:31
Adıyaman'ın Yüzen Adalar'ı kar yağışıyla donarak kış mevsiminde eşsiz bir görüntü sundu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli doğal miras alanlarından biri olan Yüzen Adalar, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Bölgede son günlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, Yüzen Adalar'ın bulunduğu Çat Barajı göleti yüzeyinin donmasına neden oldu. Yaz aylarında hareket eden yapısıyla dikkat çeken adalar, kış mevsiminde ilk kez bu denli geniş ölçekte buz tabakasıyla kaplanmış görüntüsüyle objektiflere yansıdı.

Doğal bir oluşum olarak yüzen adalar

Çelikhan Yüzen Adalar, su yüzeyinde serbest halde hareket edebilen, bitki kökleri ve organik tabakaların zamanla birleşmesiyle oluşmuş doğal adacıklardan meydana geliyor. Gölet üzerinde rüzgarın ve su hareketinin etkisiyle yer değiştirebilen bu adalar, Türkiye'de benzerine az rastlanan doğal oluşumlar arasında yer alıyor. Yüzen Adalar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, kış aylarında ise farklı bir görünüme bürünüyor. Yoğun kar örtüsü ve don olayları, bölgenin doğal yapısını geçici olarak hareketsiz hale getiriyor.

Meteorolojik verilere göre, Çelikhan ve çevresinde soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

