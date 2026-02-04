Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi - Son Dakika
Spor

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi
04.02.2026 09:55
Aydın'da yüzme eğitimi alan çocuklar, suyun keyfini çıkarıp özgüven kazanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklara erken yaşta yüzme eğitimi verilmeye devam ediliyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile miniklerin suyla tanışması sağlanırken, yüzme alışkanlığı kazandırılarak spora yönlendirilmeleri hedefleniyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, proje kapsamında eğitim alan çocukların yüzmeyle buluştuğu belirtilerek, yüzmenin küçük yaşlarda öğrenilmesinin önemine dikkat çekildi. Paylaşımda, çocukların suya uyum sağlamalarının yanı sıra özgüven kazandıkları ve sporla iç içe büyümelerine katkı sağlandığı vurgulandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yüzmenin diğer spor dalları gibi fiziksel gelişimi destekleyen bir branş olduğuna işaret ederek, proje sayesinde çocukların güvenli ve bilinçli şekilde yüzme öğrendiğini ifade etti. Çalışmalarla geleceğin sporcularının yetiştirilmesinin yanı sıra, yüzme bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Spor, Son Dakika

