Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine ilgi sürüyor - Son Dakika

Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine ilgi sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve en az 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi hedeflenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine Trabzon'da yoğun ilgi devam ediyor.

Trabzon'da

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ve en az 1 milyon kişinin yüzme öğrenmesi hedeflenen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine Trabzon'da yoğun ilgi devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra deniz ve göl sahilleri ile portatif yüzme havuzlarında devam eden yüzme kurslarında ülke genelinde yüzbinlerce kişi yüzme öğrendi.

Trabzon'da Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerini kapsayan Büyükliman havzasındaki ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri sahilde yüzme kursuna katılanlar, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, önceliklerinin her yaştan insanı branş fark etmeksizin sporla buluşturmak olduğunu belirterek, "Bunun için modern tesislerimiz, uzman antrenörlerimiz ve yüzlerce projemiz var. Bakanlığımızın başlattığı ve yüzme öğrenmek isteyen herkese ulaşmayı hedefleyen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini ise havuz olsun, sahil olsun, her yerde büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, koronavirüs tedbirlerini azami şekilde uyguladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hijyen kuralları ve sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Eğer eğitim havuzdaysa girişte maskeler değiştiriliyor, dezenfektanlar sıkılıyor, havuza girerken duş alıp giriliyor. Sahillerdeki eğitimlerde kabin temizliği dahil her türlü kurallara dikkat ediyoruz. Hedefimiz sporu alışkanlık haline getirmek. Bu kurslarda başarılı sporcuları da tespit ediyoruz."

Trabzon'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine ilgi sürüyor
Trabzon'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine ilgi sürüyor
Trabzon'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine ilgi sürüyor
Trabzon'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine ilgi sürüyor

Vakfıkebir, Beşikdüzü, Trabzon, Yüzme, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzon'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine ilgi sürüyor - Son Dakika Spor

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