Son Dakika Haberleri: Yüzme'de Berkay Ömer Öğretir 100 Metrede Tokyo Kotasını Aldı

Yüzme'de Berkay Ömer Öğretir 100 Metrede Tokyo Kotasını Aldı

21 dakika önce

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.

Yüzme'de Berkay Ömer Öğretir 100 Metrede Tokyo Kotasını Aldı, System.String[]
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.

Berkay Ömer Öğretir aynı zamanda bu derecesiyle 19+ Yaş Yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:04 Kaynak: DHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Tokyo, Berkay Şahin, Spor
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