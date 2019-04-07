Yüzme'de Berkay Ömer Öğretir 100 Metrede Tokyo Kotasını Aldı
21 dakika önce
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları kotasını aldı.
Berkay Ömer Öğretir aynı zamanda bu derecesiyle 19+ Yaş Yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:04 Kaynak: DHA
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