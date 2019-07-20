Yüzmek için baraja giren genç boğuldu
1 saat önce
Elazığ'da abisiyle birlikte yüzmek için baraj gölüne giren geç, boğularak hayatını kaybetti.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:07 Kaynak: İHA
'da abisiyle birlikte yüzmek için baraj gölüne giren geç, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Baskil
ilçesine bağlı Hüyük
köyü Karakaya Baraj Gölü
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Zübeyir Şengül (15), abisiyle beraber serinlenmek için baraj gölüne girdi. Şengül, bir süre sonra abisinin gözleri önünde suda kayboldu. Abisinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD
ve İl Emniyet Müdürlüğü
Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların kısa süre süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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