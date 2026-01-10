Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya\'da kura heyecanı: 13 bin 213 konut için çekiliş yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Antalya'da 13 bin 213 sosyal konut için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kurum, "500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027 de teslim edeceğiz. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek" dedi.

Türkiye genelinde inşa edilmesi planlanan 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hak sahiplerini belirlemeye yönelik kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından gerçekleştirilen kuralar noter huzurunda yapılıyor. Vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Antalya'da yapılacak 13 bin 213 sosyal konut için kura çekimi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı tören, çok sayıda hak sahibi adayının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

"Size çok daha güzel evler yapacağız' demiştik"

"Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Antalya'nın yakın geçmişte yaşadığı büyük yangın felaketini hatırlatarak bölgede yürütülen konut çalışmalarına değindi. Kurum, "Yangınlarda evi yanan teyzemizin elinden tutmuş; ahırı kül olan dedemizin derdiyle dertlenmiş, bahçesinin önünde ağlayan amcamızın gözyaşını silmiştik. O gün bir söz vermiş; 'Bu saatten sonra hepimiz Antalyalıyız, hepimiz Manavgatlıyız, size çok daha güzel evler yapacağız' demiştik" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl bütün dünyanın gözü Antalya'da olacak"

Bakan Kurum, Antalya'nın küresel bir zirveye ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, COP31'in önemini şu sözlerle dile getirdi: "Bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha Antalya'da olacak. Bu sene Antalya'mızda dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'e ev sahipliği yapacağız. Türkiye'nin COP31 başkanlığı çok önemli. Çünkü bu zirvede tüm ülkeler; iklim değişikliğiyle ilgili karar alırken, dönüp Türkiye'nin sözüne bakacak; verilen her kararın altında Türkiye'mizin imzası olacak. En önemlisi de zirveye 196 ülkeden 80 bini aşkın ziyaretçi gelecek. Bu misafir akını, Antalya'mızın esnafına, üretimine, tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak."

Afet bölgesi çalışmalarına vurgu

Depremler sonrası yürütülen çalışmalara dikkat çeken Kurum, "Depremden sadece 15 gün sonra Bismillah diyerek ilk temellerimizi attık. 27 Aralıkta 455 bin konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Bugün deprem bölgesinde 2 milyon vatandaşımızı evinin anahtarına kavuşturduk" dedi.

Kurum konuşmasında, deprem sonrası yalnızca konut teslim edilmediğini; altyapı, meydan, sosyal tesis ve tarihi yapılarıyla birlikte bütünleşik bir şehirleşme çalışması yürütüldüğünü belirtti.

"Mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Bakan Kurum, sosyal konut programının odağında yeni yaşam konseptinin yer aldığını belirterek şunları söyledi: "Yüzyılın Konut Projesiyle 500 bin dar gelirli kardeşimizi ev sahibi yapmak için yola çıktık. Bu projeyle sadece konut üretmiyor; mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız çocuklarını kreşe gönderecek, annelerimiz ikindi çaylarını mahallenin konağında içecek."

Kurum, projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı çarpan etkisine de şöyle dikkat çekti: "Allah'ın izniyle 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027 de teslim edeceğiz. Konut sayısı arttıkça kira fiyatları düşecek. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. Yani 500 bin Sosyal Konut projemizle 86 milyon vatandaşımızın tamamı, tüm Türkiye kazanacak."

Antalya'da etap etap inşa edilecek

Kurum, Antalya'daki konut projelerinin etaplar halinde hayata geçirileceğini söyleyerek, şu şekilde devam etti: "Biliyorsunuz bu projemizin ilk kuralarını 29 Aralık'ta Adıyaman'da çektik. Hiç hızımızı kesmeden bu hafta da Siirt'ten Artvin'e, Bingöl'den Antalya'ya 14 ilimizde daha bismillah diyoruz. İşte bugün de, hem Bingöl'de 2 bin 59 konut için hem de Antalya'mızda 13 bin 213 konut için; toplamda 15 bin 272 sosyal konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Antalya'mızdaki sosyal konutlarımızın 12 bini merkezde, 70 tanesi Akseki'de, 200'ü Elmalı'da, 47'si Gündoğmuş'ta, 50'si İbradı'da, 196 Korkuteli, 500'ü Manavgat'ta, 150 tanesi de Serik'te olacak. Tabi şehit ve gazi yakınlarımıza, gençlerimize, üç çocuk sahibi vatandaşlarımıza ayrıcalık vereceğiz. Onlar, isimlerini beklerken ilk kurada çıkmazsa, genel kategorisinde bir şansları daha olacak."

Bakan Kurum konuşmasını, "İnşallah bugün kuraları çekilen kardeşlerimizin teslimlerini de hep beraber gerçekleştireceğiz. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız müsterih olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Ev Sahibi Türkiye dedikten sonra, Allah'ın izniyle TOKİ'mizle, özel sektörümüzün tecrübesiyle, devletimizin gücüyle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede son kardeşimiz de ev sahibi oluncaya çalışmayı, üretmeyi sürdüreceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ANTALYA