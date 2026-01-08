Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bitlis'te yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Bitlis'te, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 363 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

İsmail Eren Spor Kompleksi'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Demiralp, Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konut kapsamında hak sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Bitlis'te kurayla 2 bin 363 konutun kura çekimini yaptıklarını belirten Demiralp, hak sahibi olacakların yeni evlerinde aileleriyle huzurla ve mutlulukla oturmalarını diledi.

Herkesin ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamasının en doğal hakkı olduğunu dile getiren Demiralp, AK Parti iktidarları olarak 24 yıldır eser ve hizmet siyasetlerinin merkezine her zaman insanları aldıklarını vurguladı.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Demiralp, "Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması bizim en önemli gündem maddemiz oldu. TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatı alanlarıyla 1 milyon 750 bin konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk." dedi.

Her bir yuva ile hem ailelerin hayallerini gerçekleştirdiklerini hem de çocukların geleceğini teminat altına aldıklarını kaydeden Demiralp, yine 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi"nin hemen ardından harekete geçerek yaraları sarmak için deprem bölgesinde büyük bir seferberlik başlattıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettiklerini vurgulayan Demiralp, şunları kaydetti:

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntem ve kararlılıkla çalıştık. Günde yaklaşık 550 konut ürettik. 11 ilde bu kadar konutu eş zamanlı yapmak bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek, Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Biz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 27 Aralık'ta Hatay'ımız da gerçekleştirdiğimiz törende 455 bin konutumuzun tamamını afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Alnımızın akıyla verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bugün de bu kararlılığın devamı olarak 81 ilimizin tamamında inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Bu proje dar gelirli vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahip olmalarını sağlayacak çok muazzam bir adımdır."

"Devletimizin şefkatli eli Bitlis'in her hanesine çok şükür uzanmıştır"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak 500 bin konutun 2 bin 363'ünün Bitlis'te inşa edileceğini belirtti.

Konut sayılarının ilçelere dengeli ve hakkaniyetli şekilde dağılımının gerçekleştirildiğini anlatan Karakaya, şöyle devam etti:

"Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engelli kardeşlerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çocuklu ailelerimiz bu projede yer aldı. Devletimizin şefkatli eli Bitlis'in her hanesine çok şükür uzanmıştır. Bu büyük vizyonun mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, projeyi titizlikle yürüten milletin her zaman yanında yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımıza ve ekibine halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."

TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca da TOKİ'nin üretim gücü ile vatandaşların talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturduklarını belirtti.

Esnafa iş yerleri, kamu kurumlarına hizmet binaları inşa ettiklerini, yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlere yaydıklarını ifade eden Karaca, "Millet eksenli Türkiye sevdamızla yepyeni yaşam alanları oluşturduk. Bu projelerle ülkemizde bir taraftan sağlıklı, güvenli ve çağdaş yaşam gereklerini karşılayan konutlar üretirken diğer taraftan depremin meydana getirdiği hasarları bir an önce yerini yerinden kaldırdık. Dünyada hiçbir devletin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projelerle milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık." dedi.

Bitlis ve ilçelerinden Yüzyılın Konut Projesi'ne 13 bin 198 başvuru yapıldığını dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızın kalmayana kadar Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TOKİ projeleri devam edecektir. Üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depreme karşı güvenli ve tüm mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yansıtan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilecektir. TOKİ olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma ve insanımızı daha güzel şehirlerde ve konutlarda yaşatma gayretimiz kararlılıkla devam etmektedir."

AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.

Ev sahibi olmak için kura çekilişini heyecanla bekleyen vatandaşlar da projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programa, kaymakamlar, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.