Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak\'ta yapılacak konutların kurası çekildi

03.02.2026 15:29
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta inşa edilecek 1872 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Zonguldak'ta inşa edilecek 1872 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin cennet gibi vatan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Suver, "Bu ülkenin coğrafyası, jeolojisi, 'Siz burada yaşamak istiyorsanız, depremle yaşama imkanlarını, yani dirençli binaları, şehirleri kurmak zorundasınız.' diyor." dedi.

Suver, iklim değişikliğine bağlı ani düşen aşırı yağmurların varlığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar da sellere neden oluyor. Karadeniz'de bunu yaşadık. Sel baskınları yine büyük hasarlara neden oluyor. Ardından orman yangınları yaşadık. Eski ölçeklere göre yapılan, kurulan şehirler, binalar artık yeni dönemde güvenli değil. Bunları yeniden imar etme durumumuz var. 2000'li yılların başlarına göre, Türkiye'de 6,5 milyon 2000 öncesi standartlara göre yapılmış binamız var. Bu demektir ki bu binaların dönüşmesi, yenilenmesi lazım. Bakanlığımız bu işi ülkenin her yanında yapmaya devam ediyor. Daha da hızlanması lazım gelir. Bu da tabii belediyelerin işbirliğiyle olur çünkü kentsel dönüşümün 3 ayağı var. Bir belediyeler, iki vatandaşlar, üç bakanlık."

Bu üç ayak bir araya geldiğinde sağlıklı kentsel dönüşümün yapılabildiğini belirten Suver, hem ekonomik hem de can güvenliği olarak bunun hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da projenin, sahada karşılık bulan ve vatandaşlarla buluşan son derece anlamlı aşamayı ifade ettiğini, konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin bu büyük organizasyonun gücünü, planlama kabiliyetini ve millet-devlet dayanışmasının en somut göstergesi olduğunu anlattı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ise ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini ve millete yakışır kalıcı eserler ürettiklerini dile getirerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın afeti sonrası 11 ilde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdiklerini, kent merkezlerinde vatandaşların nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra, protokol üyeleri şehit ve gazi aileleriyle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kurum müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
