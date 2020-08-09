Zabıta ekipleri plaj fırsatçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turistik mahallesi Kumbağ'da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Plajlarda izinsiz şemsiye kiralayan, denizden yararlanmak isteyen tatilcilerden ücret talep edenlere işlem yapan ekipler, haksız gelir elde etmeye çalışan fırsatçılara göz açtırmıyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde bulunan kumsallarda, hafta sonunu deniz keyfi yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlara ve şehir dışından gelen misafirlere izinsiz şemsiye kiralayan, yiyecek-içecek satan, adeta kumsalları parselleyerek haksız rant elde etmeye çalışan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu 32. Madde'ye dayanarak yaptırım uygulanıyor. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kiralanan şemsiyeleri kumsallardan topladı.

"Kumsallar halkımızın malıdır"

Zabıta Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bilgilendirmede bulunularak kumsal ve plajların halkın malı olduğu vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlarımız ve yaz aylarında tatillerini şehrimizde geçirmek isteyen misafirlerimiz, ilçe sınırlarımız içinde bulunan plaj ve kumsallardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedirler. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, halka ait kumsallarda yasadışı yollarla haksız rant elde etmeye çalışanlara fırsat vermeyecektir. Vatandaşlarımız, kumsallarda kendilerinden kira bedeli isteyen, dışarıda yiyecek-içecek getirmelerine izin vermeyen ve bu ürünleri satmaya çalışan şahıs ya da işletmeleri 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne ve 156 Jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Hiçbir şahıs ya da şirket kumsalların sahibi ya da işletmecisi değildir. Kumsallar halkımızın malıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ