Zabıtadan vatandaşlara hes yardımı - Son Dakika

Devrek'te koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen HES uygulaması devam ediyor. Bu amaçla Devrek Belediyesinde işi olan ve işlem yaptıran vatandaşlarımıza Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma konusunda yardımcı oluyor.

Kaymakamlığın aldığı karar gereğince, ilçe genelindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES Kodu alınarak giriliyor. Vatandaşların Devrek Belediyesindeki işlemlerini yürütebilmeleri için Zabıta Müdürlüğünde görevli personel HES kodu olmayan vatandaşlara kod aldırarak yardımcı oldu. Bazı vatandaşların cep telefonlarında internet olmadığı durumunda da personel devreye girerek kendi internetinden vatandaşlara HES kodu alarak yardımcı oluyor. - ZONGULDAK