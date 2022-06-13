Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü - Son Dakika
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Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü

13.06.2022 17:24
Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü

Erzurum'da manav Abdurrahman Koçyiğit, zabıta memurlarının kaldırım işgali sebebiyle yaptığı uyarıya sinirlenince kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan kaldırım işgali şikayeti üzerine zabıta ekipleri, Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Kayakyolu Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

KASALARI KALDIRMASI İSTENDİ

Zabıta memurlarına, polis ekipleri de eşlik etti. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen manav Abdurrahman Koçyiğit'i uyaran ekipler, kasaları kaldırmasını istedi.

SEBZE VE MEYVELERİ YOLA DÖKTÜ

Zabıta memurlarına sinirlenen Koçyiğit de kaldırımdaki sebze ve meyveyi yola döktü. Koçyiğit'i polis ekipleri sakinleştirirken, temizlik işçileri de yola dökülen sebze ve meyveleri topladı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü - Son Dakika
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