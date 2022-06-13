Zabıta memurlarına sinirlenen Koçyiğit de kaldırımdaki sebze ve meyveyi yola döktü. Koçyiğit'i polis ekipleri sakinleştirirken, temizlik işçileri de yola dökülen sebze ve meyveleri topladı.

Zabıta memurlarına, polis ekipleri de eşlik etti. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen manav Abdurrahman Koçyiğit'i uyaran ekipler, kasaları kaldırmasını istedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zabıtanın yaptığı uyarıya sinirlenen manav, kilolarca meyve ve sebzeyi yola döktü - Son Dakika

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