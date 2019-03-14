Son Dakika Haberleri: Zafer Çika'nın Cenazesi Camiye Getirildi

Zafer Çika'nın Cenazesi Camiye Getirildi

49 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.

Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap araçta bulunan Zafer Çika ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. 

VASİYET ETMİŞ

Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşmeye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zafer Çika'nın camiye getirilen tabutundan görüntü

Camide bulunanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Ergin KARATAŞ, Davut CAN, Mehmet KURT -Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:45 Kaynak: DHA

Çeşme, Demet Akbağ, İzmir, Zafer Çika, Güncel
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