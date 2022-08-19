Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.
Hesabı hacklettiği iddia edilen kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı.
Taşkaya, görüntülü görüştüğü kişiye iş adamı Sait Emir'e göndermesi için şu mesajı yazdırdı; "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."
Öte yandan şantaj görüntülerine yönelik Adem Taşkaya hakkında 2020 yılında iş adamı Sait Emir'e kumpas/şantaj yaptığı suçlamasıyla İstanbul C. Başsavcılığı'nda 2020/192001 soruşturma sayısına kayden hakkında soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya ifşa oldu! İş insanına şantaj mesajı yazdırdığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika