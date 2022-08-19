Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya ifşa oldu! İş insanına şantaj mesajı yazdırdığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.

ŞANTAJ MESAJI YAZDIRDI

Hesabı hacklettiği iddia edilen kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı.

"ARKAMDA EMNİYET MÜDÜRÜ VAR"

Taşkaya, görüntülü görüştüğü kişiye iş adamı Sait Emir'e göndermesi için şu mesajı yazdırdı; "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."

KONU İLE İLGİLİ SORUTURMA BAŞLATILMIŞ

Öte yandan şantaj görüntülerine yönelik Adem Taşkaya hakkında 2020 yılında iş adamı Sait Emir'e kumpas/şantaj yaptığı suçlamasıyla İstanbul C. Başsavcılığı'nda 2020/192001 soruşturma sayısına kayden hakkında soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.