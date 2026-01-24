Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu'yu Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu'yu Saygı ve Rahmetle Anıyorum"

24.01.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Atatürk ve Türk Milleti'nin çıkarlarını tavizsiz savunan kalpaksız Kuvvacı, düşünce insanı ve gazeteci Uğur Mumcu'yu şehit edilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Atatürk ve Türk Milleti'nin çıkarlarını tavizsiz savunan kalpaksız Kuvvacı, düşünce insanı ve gazeteci Uğur Mumcu'yu şehit edilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, "Atatürk ve Türk Milleti'nin çıkarlarını tavizsiz savunan kalpaksız Kuvvacı, düşünce insanı ve gazeteci Uğur Mumcu'yu şehit edilişinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Uğur Mumcu, Ümit Özdağ, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu'yu Saygı ve Rahmetle Anıyorum' - Son Dakika

Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:01:53. #7.11#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Kalpaksız Kuvvacı Uğur Mumcu'yu Saygı ve Rahmetle Anıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.