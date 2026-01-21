Zamanı Ayarlayan Usta: 40 Yıldır Saatçılık Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zamanı Ayarlayan Usta: 40 Yıldır Saatçılık Yapıyor

Zamanı Ayarlayan Usta: 40 Yıldır Saatçılık Yapıyor
21.01.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da 40 yıldır hizmet veren saatçi Salih Sakarya, teknoloji karşısında mesleğin zorluklarını aktardı.

Ordu'da bir saatçi, 40 yıl önce açtığı 10 metrekarelik iş yerinde zamana adeta 'ince ayar' veriyor. Saatçi Salih Sakarya, ne kadar çabalasa da mesleğinin teknolojiye her geçen gün yenildiğini belirtiyor.

Uzun yıllardır bozulan saatleri tamir edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçilerin meslekleri gün geçtikçe durma noktasına geliyor. Ordu'da 40 yıldır 10 metrekarelik dükkanda vatandaşlara hizmet veren 64 yaşındaki Salih Sakarya, mesleği kendi çabalarıyla ileriye götürmeye çalışacağını söyledi. Sakarya ayrıca, artık bu meslekte çırak da yetişmediğini ve teknolojiye yenildiklerini ifade ediyor.

10 metrekare dükkanda geçen zaman

Çabalamasına rağmen mesleğin artık durma noktasına geldiğini belirten Sakarya, aynı iş yerinde 40 yıldan bu yana hizmet verdiğini belirterek, "Teknoloji maalesef çok şeyde olduğu gibi bizi de yeniyor. Yalnız bizim arkamızdan çırak yetişmediği için biz gittikten sonra teknoloji bizi çok arayacak. Dükkanım 10 metrekare, burada 40'ncı senem. Artık bunu gün, ay saat olarak hesap edersek ömrüm adeta burada geçti. Yaşadık ve çok şükür bu günleri gördük" dedi.

"Kaliteli ve antika saatleri yapacak ustalar çok azaldı"

Meslekte ustaların azalması ile birlikte kaliteli ve antika saatlerin tamiratını yapacak ustaların da bulunmadığını belirten Sakarya, "Artık mesleği yapanlar azaldıkça bizim aranır hale gelmemizin sebebi, kaliteli saatleri yapacak kimsenin kalmaması. O anlamda kaliteli saatleri biriktiren, koleksiyon yapan ya da kullanmayı seven insanlar bizleri arar oldu. Çünkü antika olan mekanik saatleri bir insanın yapabilmesi için en az 2 yıl üzerinde çalışsın ki kalfa olabilsin, usta değil. Her saat birbirine benzemez, yapı olarak aynıdır ama çalışma sistemleri farklı olduğu için zordur. Usta kolay olunmuyor, 40 yıldır zamana hakikaten ayar vermeye çalışıyoruz. Bunu da yapabildiysek ne mutlu bize" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Salih Sakarya, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zamanı Ayarlayan Usta: 40 Yıldır Saatçılık Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:14:12. #7.11#
SON DAKİKA: Zamanı Ayarlayan Usta: 40 Yıldır Saatçılık Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.