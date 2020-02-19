Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi - Son Dakika

Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi

7 saat önce

Zambiya'da evlere ve okullara zehirli gazla saldırıda bulundukları şüphesiyle 18 kişinin linç edildiği bildirildi.

Zambiya'da gaz saldırısı şüphelisi 18 kişi linç edildi, System.String[]

Zambiya'da evlere ve okullara zehirli gazla saldırıda bulundukları şüphesiyle 18 kişinin linç edildiği bildirildi.

Times of Zambia'nın haberine göre, ülkenin Kabwe, Lusaka, Luapula, Copperbelt bölgelerinde baş gösteren gizemli gaz saldırılarının failleri oldukları şüphesiyle 18 kişi linç edildi.

Bazı bölgelerde saldırgan olduğu düşünülen kişilerin ateşe verildiği aktarıldı.

Son iki aydır evlere ve okullara gaz saldırılarında bulunan çete ülke genelinde paniğe neden oldu.

Saldırganların bayılttıkları ya da öldürdükleri kişilerden kan alarak büyü için kullandıkları ileri sürülüyor.

Öte yandan, bir etkinlikte yaptığı konuşmada saldırganlara artık durmaları ve çocuklara zarar vermemeleri çağrısında bulunan Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun eşi Esther Lungu, göz yaşlarını tutamayarak yere yığıldı.

Orduyu harekete geçiren hükümet ise çetenin yakalanmasına yardım edenlere para ödülü verileceğini duyurdu.

Zambiya, Zambia, Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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