Zaporijya Santrali'nde Onarım Müjdesi

VİYANA, 17 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya ile Ukrayna arasında varılan lokal ateşkesin, Zaporijya Nükleer Santrali'ne giden hasar görmüş yedek enerji hattında onarım çalışmalarının başlamasına olanak sağlayacağını duyurdu.

Ajansın cuma günü yaptığı açıklamaya göre Ukrayna elektrik şebekesi operatörünün teknisyenleri, 2 Ocak'taki askeri faaliyetlerin ardından hasar gören ve bağlantısı kesilen 330 kilovoltluk hattın onarım çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak.

UAEA ekibinin onarım çalışmalarını gözlemlemek üzere cephe hattına doğru yola çıktığı bildirildi. Santral an itibarıyla yalnızca faal durumdaki 750 kilovoltluk ana enerji hattına bağlı durumda.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, "UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nde nükleer güvenliği sağlamak ve çatışma sırasında nükleer bir kazayı önlemek için her iki tarafla da yakın işbirliğini sürdürüyor. Müzakere ettiğimiz dördüncü geçici ateşkes, üstlenmeye devam ettiğimiz vazgeçilmez rolü ortaya koyuyor" dedi.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesislerinden biri olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Mart 2022'den bu yana Rusya'nın kontrolü altında bulunuyor.