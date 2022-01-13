Zara'da esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni açıklanan ekonomik paket ve istihdam destekli faizsiz kredi programı hakkında esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü ile İŞ-KUR Sivas İl Müdürlüğü birlikteliğinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi konferans salonundaki toplantıda konuşan Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, "Salgın döneminde toplantılarımıza ara vermek zorunda kaldığımızdan uzunca bir süre esnaflarımızı ziyaret ederek bilgilendirmelerimizi yaptık. Yeni açıklanan ekonomik paket ve faizsiz kredi programı ile istihdam artırıcı bir çalışma gerçekleştirilmek istenmektedir. Şartları tutan her esnafımızın bu imkanı değerlendirmesini isterim." dedi.

Konuşmanın ardından KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü Kobi Uzmanı Yılmaz Mert, mikro ve küçük işletmelerin faydalanacağı program hakkında bilgi vererek başvuru aşamalarını açıkladı.