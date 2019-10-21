Zara'da hatıra ormanı oluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde Mimar Refik Şimşek Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Tödürge Gölü yakınında 64 dönüm üzerinde oluşturulan hatıra ormanı, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Tödürge Gölü'nün bölgenin önemli doğal alanlarının başında geldiğini söyledi.

Göl çevresinde yapılacak yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının doğal dokuyu da koruyacağını dile getiren Sayın, "Bizleri bu güzel etkinlikte bir araya getiren merhum mimar Refik Şimşek'e olan sevgi ve özlemdir. Kendisine Allah'tan rahmet, bu hatıra ormanının oluşmasına vesilen olan Şimşek ailesine de teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Sivas Orman Fidan Müdürü Sefa Duman ise Şimşek ailesinin girişimleri neticesinde Tödürge Gölü yakınında oluşturulan hatıra ormanına akasya, sarıçam ve karaçam olmak üzere 4 bin 670 fidan dikildiğini belirtti.

Ağaçlardan bin adetinin Kaplan köyünden emekli öğretmen Yunus Özel'in yetiştirdiği 8 yaşındaki hibe fidanlardan oluştuğunu söyleyen Duman, "Kasım ayında yapılacak badem, ahlat, akasya, sarıçam ve karaçam fidan dikimi ile alanda toplamda 7 bin 770 ağaç toprakla buluşacak." diye konuştu.

Şimşek ailesi adına konuşan doktor Rüşan Sümbüloğlu da 2014 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden mimar Refik Şimşek adına 64 dönüm arazi üzerinde hatıra ormanı oluşturduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici, kurum amirleri, muhtarlar, esnaflar ile çok sayıda davetli katıldı.