Zara'da TOKİ için yer teslimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da TOKİ için yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Zara'da TOKİ için yer teslimi yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 642 konut, iki ticaret merkezi ve bir cami inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.

Zara'da TOKİ için yer teslimi yapıldı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 642 konut, iki ticaret merkezi ve bir cami inşaatı için müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.


Yer teslimi sonrası Zara ilçesine gelen AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, müteahhit firma yetkilisinden bilgi aldı. Soluk; İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde konut alanını gezerek bölgede incelemelerde bulundu. Konu hakkında açıklama yapan Soluk, "642 konut, iki ticaret merkezi, bir cami inşaatı için ihale süreci tamamlandı ve müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. 11 ve 16 bloktan oluşacak iki ayrı arsada toplam 27 blok, 642 konut inşa edilecek" dedi.


2021'de teslim edilecekler


2021 yılının Ekim ayında konutların teslim edilmesinin planlandığını da söyleyen Soluk, Yakın zamanda ilçemizde 700 konutluk, üçüncü etap TOKi çalışmamızda gerçekleşecektir. Şuan çalışmalara başlanıldı" diye konuştu. - SİVAS

AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:52 Kaynak: İHA
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