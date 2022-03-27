Zara'da uygulanan tohumlama ırkı projesi kapsamında ilk buzağılar doğdu - Son Dakika
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Zara'da uygulanan tohumlama ırkı projesi kapsamında ilk buzağılar doğdu

27.03.2022 14:39
Zara'da uygulanan tohumlama ırkı projesi kapsamında ilk buzağılar doğdu

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında simental ve montofon ırklarını tohumlama uygulamasında ilk buzağılar dünyaya geldi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) kapsamında simental ve montofon ırklarını tohumlama uygulamasında ilk buzağılar dünyaya geldi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş ve Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, buzağı sahiplerini ziyaret etti.

Hasan Hüseyin Yılmaz'a ait işletmede buzağı doğumuna tanıklık eden Dinçer, proje uygulayıcısı veteriner hekim Kadir Evci'den uygulama hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Dinçer, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi'nin alt proje faaliyeti olan ETKİYAP Projesi kapsamında ilçemizde altı aylık süreçte 1200 simental ve montofon ırkı tohumlama uygulaması gerçekleştirildi. Mart ayında da ilk buzağılarımız doğmaya başladı. Projemizin verimliliği ile ilgili veriler doğan buzağıların küpeleme çalışması ile ortaya çıkacaktır. Üreticilerimizin memnuniyetleri ile karşılaştığımız projemiz ilçemiz hayvancılığının gelişimine ciddi bir ivme kazandıracaktır."

Ziyaretler kapsamında projenin büyük ve küçük tüm işletmelerde hayvan popülasyonuna katkı sağlandığını gözlemlediklerini ifade eden Dinçer, küçük işletmelerin de güç kazanmasının önemli olduğuna değindi.

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Hüseyin Yılmaz, Hisarcık, Sivas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da uygulanan tohumlama ırkı projesi kapsamında ilk buzağılar doğdu - Son Dakika


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