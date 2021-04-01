Zara ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Kütüphaneler Haftası münasebetiyle program düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi salonunda düzenlenen programda Kütüphane Şefi Hilal Toğa, faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toğa, kütüphanede kayıtlı 21 bin kitap olduğunu, 2 bin 400 üyelerinin bulunduğunu, kütüphaneyi günlük 60 ziyaretçinin kullandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından 1989 yılına ait kütüphane kayıt defterinin incelendiği programda katılımcılar, kütüphanelerle ilgili anılarını anlattı.

Programa, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.