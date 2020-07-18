Zararlı haşereler Tepebaşı'nda ilaçlanıyor - Son Dakika

Zararlı haşereler Tepebaşı'nda ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi, uçkun ve larvalara karşı Hoşnudiye Mahallesi'nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi, uçkun ve larvalara karşı Hoşnudiye Mahallesi'nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

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Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlığını koruma adına yaptığı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Son olarak, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin yanı sıra merkezdeki mahallelerde de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, son olarak İsmet İnönü-1 Caddesi, Tacin, Bayramyeri ve Vural Sokak ile Adalar mevkii gibi Hoşnudiye Mahallesi'nin en işlek noktalarında çalışma gerçekleştirdi.


Ayrıca ilaçlama çalışmalarının, gece ve gündüz olmak üzere sürekli olarak sürdürüldüğünü belirten Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çalışmalar sırasında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçların kullanıldığını bildirdi.


Mahalle sakinleri ise, gerçekleştirilen çalışmadan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İsmet İnönü, Tepebaşı, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zararlı haşereler Tepebaşı'nda ilaçlanıyor - Son Dakika
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