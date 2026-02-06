Zararlı Yazılım Operasyonu: 10 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "octo" isimli zararlı yazılımı kullanarak mağdurların kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 10'u düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "octo" isimli zararlı yazılımı kullanan şüphelilerin, bazı mağdurların dijital materyallerine erişerek kredi kartlarından harcama yaptıkları ve bu yolla maddi menfaat temin ettikleri belirlendiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 14 şüphelinin tespit edildiği bildirildi. Şüpheliler hakkında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "yasak cihaz veya program bulundurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Adana, Batman, Tokat, Diyarbakır ve İzmir illerinde 6 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği belirtilerek, bu kapsamda 10 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği ifade edildi.