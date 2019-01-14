Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Irak ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz.
İran Dışişleri Bakanı
Zarif, "Irak
ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz. Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya, sınır bölgelerinde sanayi şehirlerinin kurulmasına ve ticari iş birliğimizi artırmaya hazırız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:14
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