Son Dakika Haberleri: Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Irak ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz.

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Irak ile ilişkilerimizde hiçbir sınır kabul etmiyoruz. Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya, sınır bölgelerinde sanayi şehirlerinin kurulmasına ve ticari iş birliğimizi artırmaya hazırız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:14 

Dışişleri Bakanı, İran, Irak, Ekonomi
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