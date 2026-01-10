Zavallı köpeğin dramı: Tüfekle vuruldu, ardından otomobil ezdi

BOLU'da yolda yatarken otomobilin ezip geçtiği köpeğin, veterinerdeki tedavisinde daha önce de av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı. Tedavisi süren köpeğin, yürüme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, yol üzerinde yatan köpeğin üzerinden geçip, yoluna devam etti. Acıyla kavranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

DAHA ÖNCE TÜFEKLE VURULMUŞ

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedaviye alınan köpeğin, araç ezmesi nedeniyle arka bacaklarının kırıldığı belirlendi. Veterinerlikte çekilen röntgende köpeğin daha önce av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi. Köpeğin kalça ve bel bölgesinde saçmalar olduğu görüldü. Daha önce aksayarak yürüyen köpeğin, yürüme yetisini tamamen kaybettiği öğrenildi.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,