Zayıflama İğneleri Geçici Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Zayıflama İğneleri Geçici Çözüm

09.01.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Obezite uzmanı, zayıflama iğnelerinin kalıcı çözüm olmadığını ve kilo geri alımını hızlandırdığını belirtti.

Biruni Üniversitesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Alper Öztürk, zayıflama iğnelerinin beyindeki iştah merkezlerini etkileyerek geçici kontrol sağladığını, ancak obezitenin altında yatan davranışsal ve metabolik nedenler değişmediğinde kilo artışının yeniden görülebildiğini ifade etti.???????

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesince gerçekleştirilen ve British Medical Journal'da yayımlanan zayıflama iğnelerine yönelik araştırma, zayıflama enjeksiyonu kullanan bireylerin tedavi sürecinde vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 20'sini kaybettiğini, ancak tedavinin sona ermesiyle kilo geri alımının hızlandığını ortaya çıkardı.

Çalışmada, enjeksiyon tedavisini bırakan kişilerin ayda ortalama 0,8 kilogram aldığı, bu oranın yalnızca diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle kilo verenlere kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada araştırmaya dair görüşlerine yer verilen Öztürk, "Söz konusu veriler, zayıflama iğnelerinin tek başına kalıcı çözüm olmadığını açıkça gösteriyor. Tedavi kesildiğinde iştah mekanizması yeniden devreye giriyor ve kilo geri alımı hızlanabiliyor. Bu durum, obezitenin biyolojik ve kronik bir hastalık olmasından kaynaklanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Öztürk, bu sürecin hastalar açısından hayal kırıklığına yol açabildiğini kaydederek, hızlı kilo geri alımının kişisel irade eksikliği olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktardı.

Obezitenin biyolojik ve hormonal temelleri olan kronik bir hastalık olduğunu vurgulayan Öztürk, zayıflama iğnelerinin beyindeki iştah merkezlerini etkileyerek geçici bir kontrol sağladığını, ancak altta yatan davranışsal ve metabolik nedenler değişmediğinde kilo artışının yeniden görülebildiğini ifade etti.

Zayıflama enjeksiyonlarının mutlaka sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte planlanması gerektiğini belirten Öztürk, "İlaç tedavisine güvenip beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyen kişilerde kilo geri alımı çok daha hızlı ve belirgin olur. Kalıcı başarı için davranış değişikliği şarttır." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, tedavi süresi ve devamlılığının kişiye özel değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bazı hastalarda uzun süreli tedavilerin gündeme gelebileceğini, ancak bu sürecin mutlaka hekim kontrolünde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Zayıflama enjeksiyonlarına başlayan kişilerin, tedavi sona erdiğinde kilo geri alımı riskiyle karşılaşabilecekleri konusunda en baştan bilgilendirilmesinin önem taşıdığına dikkati çeken Öztürk, "Gerçekçi beklentiler oluşturulmazsa, hem fiziksel hem psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Obezite tedavisi kısa vadeli değil, uzun soluklu bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zayıflama İğneleri Geçici Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:55:37. #7.11#
SON DAKİKA: Zayıflama İğneleri Geçici Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.