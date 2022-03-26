Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı - Son Dakika
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Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı

26.03.2022 17:03

Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı -Yok böyle vicdansızlık...

Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı

-Yok böyle vicdansızlık...30 köpeği zehirleyip öldürdüler

- Bursa'da 15 günde 30 köpek zehirlenerek öldürüldü

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 15 gün arayla 30 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Zehirlenen yavru köpeklerin nefes almaya çalıştığı anlar hayvanseverleri ağlatırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce Ayazma Mahallesi, Mesudiye Mevkisi'nde 14 köpeğin zehirlendiği ihbarını alan DASKUT Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı Animal hayvan kurtarma timi bölgeye gittiğinde 11 köpeğin zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Ölmek üzere olan 3 köpek ekipler tarafından Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülse de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saat 17: 00 sıralarında yapılan bir ihbar üzerine yine aynı bölgeye giden DASKUT ekibi bu sefer de aralarında yavruların da bulunduğu 16 köpeğin zehirlendiğini tespit etti. Ekipler tarafından suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülen köpeklerden bazıları Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine son anda yetiştirilip kurtulurken; 10 dan fazlası kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Nefes almaya çalışırken büyük bir güçlük çeken yavru köpeklerin o anları müdahale eden kurtarma timindeki ekipleri bile ağlattı.

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilruba Uslu'nun savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla birlikte olayla ilgili adli takip başladı.

Jandarma ekiplerinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konuyla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

DASKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli; 15 gün önce de yaşanan aynı olayın tüm bilgilerini gerekli kurum ve kuruluşlara bildirdiklerini belirterek, çok az kişinin paylaşım olarak destek verdiğini söyledi. Tuncay Meriçli ölen ve kayıp olan köpek sayısının 30 olduğunu duyurdu.

Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı
Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı
Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Arama Kurtarma, Bursa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zehirlenen 30 yavru köpeğin nefes almaya çalıştığı o anlar, video çekenleri bile ağlattı - Son Dakika


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