Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti

21.05.2023 13:58

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenme yaşadığı iddia edilen Sandık ailesinden, annesinin sütünü içen 6 aylık Uraz bebek hastanede hayatını kaybederken, bir acı haber de 6 yaşındaki ablasından geldi. Karya isimli kız çocuğu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Muğla'nın Ortakent Mahallesi'nde Sandık ailesinin bireyleri, önceki gün iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlenerek fenalaştı. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

6 AYLIK URAZ BEBEK KURTARILAMADI

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uraz bebeğin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti

6 YAŞINDAKİ KIZ DA HAYATINI KAYBETTİ

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken, durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık ise Bodrum'daki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karya da hayatını kaybetti.

EVLERİNİ İLAÇLATMIŞLAR

Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Bodrum Devlet Hastanesi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti - Son Dakika
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