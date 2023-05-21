Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Muğla'nın Ortakent Mahallesi'nde Sandık ailesinin bireyleri, önceki gün iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlenerek fenalaştı. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

6 AYLIK URAZ BEBEK KURTARILAMADI

Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uraz bebeğin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

6 YAŞINDAKİ KIZ DA HAYATINI KAYBETTİ

Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken, durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık ise Bodrum'daki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karya da hayatını kaybetti.

EVLERİNİ İLAÇLATMIŞLAR

Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi. Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.