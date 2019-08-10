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Zehra Begüm Dünya Şampiyonu oldu

1 saat önce

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasının son gününe kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazandı.

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Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasının son gününe kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 1'i altın ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Özbekistan'ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde 5 Türk taekwondocu mücadele ederken kızlar +59 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu altın, erkekler 57 kiloda Hakan Kaya bronz madalya kazandı. Zehra Begüm Kavukcuoğlu, şampiyonada sırasıyla Azeri, İranlı ve Tayvanlı rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Belarus'dan Daniela Miliuschankava'yı 23-0 sayı farkıyla mağlup eden milli taekwondocu Dünya Şampiyonu oldu. Böylelikle Türkiye, şampiyonayı 1'i altın ve 3'ü bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Türkiye, şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek ile bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım sıralamasında ise kızlarda Dünya 4.'sü oldu.
(İHA)
Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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