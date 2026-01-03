Zehra Bölüm'ün Ölümü Hakkında Açıklama - Son Dakika
Zehra Bölüm'ün Ölümü Hakkında Açıklama

03.01.2026 18:39
Karabük Valiliği, Zehra Bölüm'ün ölümüyle ilgili yanlış bilgilere itibar edilmemesini istedi.

Karabük Valiliği, Bulak köyünde 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün hayatını kaybetmesiyle ilgili gerçeği yansıtmayan, yanlış algıya yol açabilecek paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini, olayla ilgili adli sürecin ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulak köyünde tek başına ikamet eden Zehra Bölüm'ün evinin bahçesinde kızı tarafından hareketsiz halde görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğinin belirlendiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemede, merhumenin beş çocuğunun bulunduğu, tüm çocuklarının evli olduğu ve anneleriyle düzenli ve yakından ilgilendikleri tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, iki çocuğunun Bulak köyünde ikamet ettiği, merhumeye çok yakın mesafede yaşadıkları ve günlük bakım ile ihtiyaçlarının karşılanması konusunda düzenli destek sağladıkları belirtildi.

Yaşlı kadının Bulak köyünde kendisine ait üç katlı müstakil bir evde tek başına yaşadığı, eşinden kalan emekli aylığı bulunduğu, ayrıca kendisine ait çok sayıda taşınmazının olduğu ve bu taşınmazlardan kira geliri elde ettiği bilgisi paylaşıldı. Ailenin sosyo-ekonomik durumunun iyi olduğu, herhangi bir sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde bulunmadığı vurgulandı.

Sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede ise Bölüm'ün yaşına göre bedensel hareket kabiliyetinin yerinde olduğu, günlük yaşamını büyük ölçüde bağımsız şekilde sürdürebildiği, hayatını kısıtlayıcı ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı ancak son dönemde demans başlangıcına işaret eden bazı belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarında yapılan incelemede, merhumenin herhangi bir sosyal hizmet modeli veya yardım programı için başvurusunun bulunmadığı da açıklamada yer aldı.

Valilik, kamuoyunda yer alan ve gerçeği yansıtmayan, yanlış algıya yol açabilecek paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, olayla ilgili adli sürecin ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

