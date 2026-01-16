Zeka Oyunları Şampiyonası 2026 Başvuruları Başladı! - Son Dakika
Zeka Oyunları Şampiyonası 2026 Başvuruları Başladı!

16.01.2026 10:59
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na başvurular 13 Şubat 2026'da sona eriyor.

İlkokuldan liseye tüm öğrencilerin katılımına açık olan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'na başvurular 13 Şubat 2026'da sona eriyor. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen şampiyona asıl olarak öğrencilerin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın destekleriyle 2019 yılında başlatılan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın 7'ncisi, Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için farklı düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirme imkanı sunan şampiyona için başvurular 13 Şubat 2026 tarihine kadar sampiyona.tzv.org.tr adresinden yapılabiliyor.

Takım çalışmasını teşvik eden ve bilişsel becerilere verilen önemi artırmayı hedefleyen organizasyon, çocukların ve gençlerin analitik düşünme ve stratejik bakış becerilerinin gelişimine de katkı sunuyor.

Katılım süreci internet üzerinden bireysel sınavla başlıyor

Şampiyonaya katılım, her öğrencinin bireysel olarak yarıştığı Takım Belirleme Sınavı ile başlıyor. Bu sınavın ardından okullar, İl ve Bölge Finalleri'nde yarışacak takımlarını belirliyor. Başarılı ekipler, Türkiye Finalleri'nde okullarını ve illerini temsil etme hakkı kazanıyor. Yarışmaya katılım süreci, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara'da yazılı sınav formatında gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri'ne kadar internet üzerinden yürütülüyor.

Türkiye Finalleri sonunda her sınıf düzeyinde ilk üç dereceye giren takımlar kupa sahibi olurken, takım üyeleri ve sorumlu öğretmenleri madalya kazanıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarı durumlarına göre elektronik katılım ve başarı belgeleri sunuluyor.

7. Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nın takvimi şöyle:

13 Şubat 2026 - Son başvuru tarihi

14 Şubat 2026 - Takım belirleme sınavı (İnternet üzerinden)

1 Mart 2026 - İl finallerine katılacakların ilan edilmesi

14 Mart 2026 - İl finalleri sınavı (İnternet üzerinden)

1 Nisan 2026 - Bölge finallerine katılacakların ilan edilmesi

11 Nisan 2026 - Bölge finalleri sınavı (İnternet üzerinden)

25 Nisan 2026 - Türkiye finallerine katılacakların ilan edilmesi

2 Mayıs 2026 - Türkiye finalleri (Ankara)

6 Haziran 2026 - Ödül Töreni - İSTANBUL

Kaynak: İHA

