Son Dakika Haberleri: Zekeriya Alp'in alkışlanacak kararı
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Zekeriya Alp'in alkışlanacak kararı

1 saat önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, alkışlanacak bir karara imza attı.

Zekeriya Alp'in alkışlanacak kararı, System.String[]

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, alkışlanacak bir karara imza attı. Alp, TFF'nin kendisine ödemek istediği maaşı kabul etmedi. TFF Yönetim Kurulu, "Başkan bu paranın zaten muhasebemizden hukuken de çıkması lazım. Ödemem gibi bir durum mümkün değil" dedi. Alp'in de bunun üzerine, "O zaman siz bana ödeyeceğiniz maaş bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayın ve oradan makbuz" alın dediği öğrenildi..


2012'DE DE ALMADI


Zekeriya Alp'in bu alkışlık davranışının bir ilk olmadığı da ortaya çıktı. Zarif kişiliğiyle spor kamuoyunda taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış olan Zekeriya Alp'in, 2012 yılında ilk MHK Başkanlığı döneminde de TFF'den ücret almadığı öğrenildi. Alp, futbol dünyasında nadir rastlanacak davranışa ikinci kez imza atarak, bir kez daha takdirleri topladı. Beşiktaş'ın efsane futbolcularından olan Zekeriya Alp, genelde eski hakemlerin başkanlık yaptığı MHK'nın hakem kökenli olmayan başkanlarından biri olarak Türk futbolunun kayıtlarına geçti.


İLKLERE İMZA ATTI


Zekeriya Alp, ilk görev yaptığı 2012-2014 arasındaki döneminde bir ilke imza atmıştı. Alp yönetimi her hafta bir basın toplantısı düzenlemiş ve hakemlerin müsabakalarda verdiği kararları kamuoyu önünde değerlendirmişti. Bu sezon bir kez daha MHK Başkanlığı'na gelen Alp yönetimi bir ilki daha gerçekleştirdi. MHK, eski dönemlerin aksine, bu sezon maçları yönetecek hakemleri perşembe yerine çarşamba günü açıklamaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:41 
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