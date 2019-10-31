Son Dakika Haberleri: Zeki Çelik, Milan yolunda! İşte teklif...
Son Dakika Spor Zeki Çelik, Milan yolunda! İşte teklif...

Zeki Çelik, Milan yolunda! İşte teklif...

55 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligi'nde Lille forması ile gösterdiği performans ile beğeni kazanan Milli futbolcu Zeki Mehmet Çelik, İtalyan devi Milan'ın bir numaralı transfer önceliği oldu.

Zeki Çelik, Milan yolunda! İşte teklif..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligi'nde Lille forması ile gösterdiği performans ile beğeni kazanan Milli futbolcu Zeki Mehmet Çelik, İtalyan devi Milan'ın bir numaralı transfer önceliği oldu.


İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu sezon savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan Milan, sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i düşünüyor.


20 MİLYON EURO...


Milan'ın 22 yaşındaki Türk futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu da belirtildi.


Kadrosunda Hakan Çalhanoğlu'nu da bulunduran Milan, sezon başında da bir diğer Milli futbolcu Merih Demiral'ı transfer etmek istemişti.


Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu izliyoruz...


Zeki Çelik, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:32 
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