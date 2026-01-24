Zelenskiy: ABD, Ukrayna-Rusya Görüşmelerinde Anahtar Rolde

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen müzakerelerin sona erdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de iki gün süren üçlü müzakerelere ilişkin detayları paylaştı. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantıların ana odağının savaşı sona erdirmenin olası parametreleri olduğunu belirtti.

Barışı sağlama sürecinde ABD'nin rolüne dikkat çeken Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesi sürecinde ve gerçek güvenliğin sağlanmasında Amerikan izleme ve gözetimine duyulan ihtiyacın anlaşılmasına büyük değer veriyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Amerikan tarafının, barış parametrelerini resmileştirmek için olası formatları ve güvenlik koşullarını gündeme getirdiğini bildirdi.

Tarafların görüşme sonuçlarını başkentlerine rapor ederek liderleriyle koordine edeceklerini belirten Zelenskiy, "İlerleme isteği olduğu takdirde -ki Ukrayna hazırdır- muhtemelen önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte yeni toplantılar yapılacaktır" dedi.

Zelenskiy ayrıca, ara buluculuk rolü ve sonraki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır oldukları için BAE yönetimine teşekkür etti.