Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Nihai Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Nihai Hale Geldi

08.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın güvenlik garantileri ABD ile son aşamaya geldi, barış müzakereleri devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi için üzerinde çalıştıkları güvenlik garantilerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte son hale getirmeleri için hazır olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için devam eden barış müzakereleri hakkında bilgi paylaştı.

Ukrayna heyetinin, Fransa'da son günlerde ABD ve Avrupa'nın temsilcileri ile görüşmeler yaptığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'dan söz konusu görüşmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.

Savaşın bitmesinden sonra Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürüttüklerini anlatan Zelenskiy, "Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin ikili belge, ABD Başkanı nezdinde en üst düzeyde nihai hale getirilmeye hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da yapılan görüşmelerde, savaşın bitirilmesine yönelik yöntemler ve Ukrayna'nın kalkınma planı gibi konuların da ele alındığını belirten Zelenskiy, "Amerikan tarafının Rusya ile iletişim kurmasını anlıyoruz ve saldırganın savaşı gerçekten sona erdirmeye hazır olup olmadığı konusunda geri bildirim bekliyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, müzakere heyetinin Kiev'e döndüğü zaman görüşmeler hakkında kendilerinden daha ayrıntılı bilgi alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Nihai Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:49:42. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Güvenlik Garantileri Nihai Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.