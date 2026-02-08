Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Yoğunlaşıyor - Son Dakika
Zelenskiy: Rusya'nın Hava Saldırıları Yoğunlaşıyor

08.02.2026 13:53
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya bir haftada 116 füze ve 2000'den fazla İHA ile saldırdığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın son bir hafta içerisinde 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırıları gerçekleştirdiğini savundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın ağırlıklı olarak Ukrayna'daki enerji, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda farklı tipte 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde İHA kullanıldığını ileri sürdü.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, "Dünyadan tepki gelmeyince saldırılar daha da yoğunlaşıyor." dedi.

Dün Rusya'nın ülkesine 40'a yakın füze ve 400'ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, bu silahların kullanımının, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geldiğini ifade etti.

Rusya bu gece Ukrayna'ya 110 İHA ile saldırdı

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkeye 110 saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi İHA'ların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 69 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine yaptığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

