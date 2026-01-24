Zelenskiy: Üçlü Görüşmeler Yapıcı Geçti - Son Dakika
Politika

Zelenskiy: Üçlü Görüşmeler Yapıcı Geçti

Zelenskiy: Üçlü Görüşmeler Yapıcı Geçti
24.01.2026 18:42
Zelenskiy, BAE'deki Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin görüşmelerinin yapıcı geçtiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya, Ukrayna ve ABD'den heyetlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye ilişkin, "Birçok konu ele alındı ve görüşmeler 'yapıcı' şekilde geçti. Görüşmelerin ana odağında savaşın sona erdirilmesine yönelik muhtemel parametreler yer aldı. İlerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantılar en erken gelecek hafta olacak şekilde gerçekleştirilebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik faaliyetler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Zelenskiy, dün başlayan ve bugün sonlanan, kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "Heyetimiz, BAE'deki toplantıların sonlandığına ilişkin bir rapor sundu. Bu, uzun zamandır bu şekilde gerçekleştirilen ilk format oldu. Birçok konu ele alındı ve görüşmeler 'yapıcı' şekilde geçti" dedi.

"Amerikan denetiminin gerekliliğine büyük önem veriyorum"

Zelenskiy görüşmenin içeriğine ilişkin, "Görüşmelerin ana odağında savaşın sona erdirilmesine yönelik muhtemel parametreler yer aldı. Savaşın sonlandırılması sürecinin izlenmesi ve gerçek anlamda güvenliğin sağlanması için Amerikan denetimi ve gözetiminin gerekliliği düşüncesine büyük önem veriyorum. ABD tarafı, savaşın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin resmileştirilmesine yönelik muhtemel formatları ve bunun sağlanabilmesi için gerekli güvenlik şartlarını gündeme getirdi" açıklamasını yaptı.

"Yeni toplantılar gelecek hafta gerçekleştirilebilir"

Ukraynalı lider, "Gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, taraflar müzakerelerin her yönünü kendi başkentlerine bildirme ve atılacak sonraki adımları liderleriyle koordine etme konusunda mutabık kaldı. Askeri temsilciler, muhtemel bir sonraki toplantı için ele alınacak konuların bir listesini belirledi. Ukrayna'nın da hazır olduğu şekilde ilerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantılar en erken gelecek hafta olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Heyetin dönüşünün ardından kendilerinden şahsi bir bilgilendirme alacağım" dedi.

Toplantıya katılan isimler

Zelenskiy, toplantıya katılan isimlere ilişkin, "Müzakerede 3 taraftan da askeri temsilciler bulunuyordu. Görüşmeye bizim tarafımızdan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi katıldı. ABD tarafının katılımcıları ise ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum oldu. Rus tarafı da kendi askeri istihbarat ve silahlı kuvvetler yetkilileri tarafından temsil edildi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, arabuluculuk çabaları ve ilave toplantılara ev sahipliği yapma konusunda hazır bulunmaları nedeniyle BAE'ye ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a teşekkürlerini iletti.

BAE: "Toplantı yapıcı ve pozitif atmosferde gerçekleşti"

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının yapıcı ve pozitif bir atmosferde gerçekleştiği belirtilerek, "Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında ABD tarafından önerilen barış anlaşmasında henüz çözüme kavuşturulamamış konulara ilişkin doğrudan temaslar gerçekleşti. Görüşme, kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ilerlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan güven artırıcı önlemleri içerdi" denildi.

Rus basını: "Toplantının sonuçsuz kaldığı söylenemez"

Rus basını, toplantıda Rus heyetine Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov'un liderlik ettiğini yazdı. Ayrıca Rus devlet haber ajansı TASS, kaynakların görüşmeyi "Sonuçsuz kaldığı söylenemez" şeklinde değerlendirdiğini bildirdi. TASS, üçlü görüşmelerin gelecek günlerde devam edebileceğini iddia ederken, ABD merkezli Axios haber sitesi de taraflar arasında gelecek hafta yeni bir görüşme düzenlenmesi ihtimalini yeniden teyit etti. - KİEV

Kaynak: İHA

