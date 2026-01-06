Zelenskiy ve Macron Paris'te Görüştü - Son Dakika
Zelenskiy ve Macron Paris'te Görüştü

06.01.2026 18:12
Zelenskiy, Macron ile Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları üzerine görüşme gerçekleştirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştüğünü duyurdu. Sanal medya hesabından görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, "Diplomasi ve gerçek yardım el ele gitmelidir. Rusya ülkemize yönelik saldırılarını durdurmuyor. Şu anda halkımızı, yerleşim yerlerimizi ve kritik altyapımızı korumak için hava savunmamızı güçlendirmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Macron ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı koyma kapasitesi, savunma ihtiyaçları ve diplomatik pozisyonlarını güçlendirecek adımları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Teslim edilen her hava savunma füzesi hayat kurtarmakta ve diplomasi şansını artırmaktadır. İşte bu nedenle her toplantı; hava savunmasına ilişkin yeni kararlar, yeni yardım paketleri ve gökyüzümüzü koruyacak yeni kabiliyetler gibi somut sonuçlar vermelidir" açıklamasında bulundu.

Bugün Paris'te devlet başkanları, uluslararası kuruluş liderleri ve bakanların katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu'nun en geniş kapsamlı toplantısının gerçekleştirileceğini belirten Zelenskiy, burada önemli siyasi adımların hazırlığının yapılacağını bildirdi. Zelenskiy ayrıca, liderliği ve yardıma hazır oluşu nedeniyle Macron'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA

