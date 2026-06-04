Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin - Son Dakika
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Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

Zelenski\'den Putin\'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin
04.06.2026 21:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Putin’e yazdığı açık mektupta "Savaş sizin kişisel tercihiniz" diyerek barış masası için doğrudan görüşme çağrısında bulundu. Müzakereler süresince tam bir ateşkese hazır olduklarını belirten Zelenski, iki lideri ağırlamaya gönüllü olan ev sahibi ülkeler arasında Türkiye’yi de açıkça işaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin’e hitaben ezber bozan bir açık mektup kaleme aldı. Çatışmaların 5. yılına girdiği süreçte doğrudan Putin’e seslenen Zelenski, barış için masayı işaret ederek, "Bu savaş sizin kişisel seçiminizdir. Savaş yeter, Ukrayna bu savaşı sona erdirmeyi teklif ediyor" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ GERÇEK BİR NEDENİ OLMAYAN KİŞİSEL TERCİHİNİZDİR"

Zelenski, mektubunda savaşın ideolojik gerekçelerini sert bir dille eleştirerek, Kremlin’in öne sürdüğü argümanların hiçbirinin savaşı meşrulaştıramayacağını belirtti. Ukrayna lideri, "NATO, jeopolitik veya Rus dili hakkında ne söylerseniz söyleyin, bu savaş sizin kişisel seçiminizdir. Gerçek nedeni olmayan bir savaş. Tarih onu böyle hatırlayacaktır" diyerek, Rusya'nın Ukrayna'da böyle bir direnişle karşılaşacağını tahmin edemediğini vurguladı.

"MAYIS AYINDA 30 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ KAYBEDİLDİ"

Mektubunda cephedeki askeri kayıplara da değinen Zelenski, ellerindeki verilerin kesin olduğunu ifade etti:

"Dün Ukrayna cephesindeki ordunuzun mayıs ayı kayıplarını içeren bir rapor aldım. Yine 30 binden fazla Rus askeri öldü ve ağır yaralandı. Bu rakamı aydan aya tutturuyoruz ve her bir kaybınız video kayıtlarıyla doğrulanıyor. Bunlar boş sözler değil."

"DİPLOMASİNİN BAŞLAMASI GEREKEN YER BUGÜNKÜ CEPHE HATTIDIR"

Ukrayna’nın müzakere süreci boyunca tam bir ateşkese hazır olduğunu ilan eden Zelenski, kalıcı barış için bugünkü cephe hattının esas alınması gerektiğini savundu. Gelecek nesillerin nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleme sorumluluğuna dikkat çeken lider, "Bugünkü cephe hattı, diplomasinin başlaması gereken çizgidir. Savaştan çıkmaktan korkmayın, şu anda sizden en çok istenen şey bu" dedi.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ  

Savaşı sonlandırmak adına Putin ile doğrudan, yüz yüze bir formatta görüşmek istediğini belirten Zelenskiy, uluslararası diplomasi kanallarını da açık tuttu. Rus liderin sadakati artık parayla satın alamayacağını belirten Ukrayna lideri mektubunu şu sözlerle noktaladı:

"Ukrayna, savaşı sizinle aramızda bir formatta sona yardım etmeyi öneriyor. Ben de bir görüşme öneriyorum. İsviçre, Türkiye, Arap dünyası ülkeleri – birçoğu bu görüşmeye ev sahipliği yapabilir ve yapmak istiyor. Şimdi karar sizin."

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • serkan bilecan serkan bilecan:
    Şerfsz en başta neden böyle konuşmadın veya böyle mektup göndermedin,milleti evinden yurtdundan ettin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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