Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeljko Obradovic: 'Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler' - Son Dakika Spor

Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler"

6 saat önce

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, ilk yarıda çok iyi basketbol oynadıklarını belirtti.

Zeljko Obradovic:

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, ilk yarıda çok iyi basketbol oynadıklarını belirtti.


Maçın ikinci yarısının büyük bölümünde de iyi oyunlarını sürdürdüklerinin altını çizen Obradovic, "Sonuna geldiğimizde maçı artık kontrol etmiyorduk. Bugün oyuncularımın oynama şekillerinden çok memnunum. Sanırım bu maçta ilk defa savunmada oynama şekillerinden mutlu oldum. Maçın sonunda ise yanlış ve iyi olmayan kararlar vardı." diye konuştu.


Normal sürede kazanmaları için çok iyi fırsatlar yakaladıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:


"Uzatmada son 1 dakika kala 7 sayı öndeyseniz, sahanızdaki maçlarda kazanma şansınız çok yüksektir. Valencia'yı tebrik ediyorum. Çok savaştık ama rakibimiz kazanmayı hak etti. Taraftarlarımıza da müthiş desteklerinden ötürü teşekkür ederim."


Obradovic, maç kadrosunda bulunmayan Joffrey Lauvergne'in kendi kararıyla kadroya alınmadığını da sözlerine ekledi.


Ponsarnau: "Savunmayı kontrole aldığımızda, avantaj bize geçti"


Valencia Başantrenörü Jaume Ponsarnau, yaptıkları etkili savunmayla maçın gidişatını değiştirdiklerini ifade etti.


Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmaya çok motive şekilde başladığını ve iyi oynadığını dile getiren Ponsarnau, "Bize karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlardı. Maçın başında bizi çok zorladılar. Savunmada ciddi sorunlar yaşadık. Savunmayı kontrole aldığımızda, avantaj bize geçti. Sonrasında birçok değişiklik oldu bizim açımızdan. Onların iyi oyuncularını kontrol etmeyi başardık ve son topta da biz başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.


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Ivan Obradovic, basketbol, Valencia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:01 
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